"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Краснодар" и московский "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Краснодара" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.

С первых минут у "Спартака" на поле выйдут: Александр Максименко (вратарь, капитан), Даниил Денисов, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде.