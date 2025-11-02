"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Краснодар" и московский "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
18’ • Александр Черников
59’ • Джон Кордоба
90’ • Ливай Гарсия
Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Краснодара" и начнется в 19:30 по московскому времени.
- Стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.
- С первых минут у "Спартака" на поле выйдут: Александр Максименко (вратарь, капитан), Даниил Денисов, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде.
Перед началом матча "Краснодар" с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, "Спартак" (22) располагается на шестой строчке.