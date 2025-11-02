Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России
Футбол
 
18:29 02.11.2025
"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России
2025-11-02T18:29:00+03:00
2025-11-02T18:29:00+03:00
футбол
спорт
станислав агкацев
диего коста
лукас оласа
краснодар
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
Новости
спорт, станислав агкацев, диего коста, лукас оласа, краснодар, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Станислав Агкацев, Диего Коста, Лукас Оласа, Краснодар, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России

"Краснодар" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Краснодар" и московский "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Краснодара" и начнется в 19:30 по московскому времени.
  • Стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.
  • С первых минут у "Спартака" на поле выйдут: Александр Максименко (вратарь, капитан), Даниил Денисов, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде.
Перед началом матча "Краснодар" с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, "Спартак" (22) располагается на шестой строчке.
Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Данил Пруцев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
1 ноября, 22:30
 
ФутболСпортСтанислав АгкацевДиего КостаЛукас ОласаКраснодарСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
