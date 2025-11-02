Рейтинг@Mail.ru
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:08 02.11.2025 (обновлено: 18:27 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/rodina-2052531735.html
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
Московская "Родина" обыграла ульяновскую "Волгу" в гостевом матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T18:08:00+03:00
2025-11-02T18:27:00+03:00
футбол
спорт
артем максименко
дмитрий каменщиков
родина (москва)
волга
первая лига
нефтехимик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251101/futbol-2052401463.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артем максименко, дмитрий каменщиков, родина (москва), волга, первая лига, нефтехимик
Футбол, Спорт, Артем Максименко, Дмитрий Каменщиков, Родина (Москва), Волга, Первая лига, Нефтехимик
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги

Футболисты "Родины" одержали победу над "Волгой" в матче Первой лиги

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская "Родина" обыграла ульяновскую "Волгу" в гостевом матче 17-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей пенальти реализовал Йорди Рейна (33-я минута), еще один мяч забил Артем Максименко (45+1). У "Волги" отличился Дмитрий Каменщиков (73).
"Родина", набрав 30 баллов, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Волга" (15) располагается на 15-й позиции.
В следующем матче "Родина" 8 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик", "Волга" в этот же день сыграет в гостях с "КАМАЗом" из Набережных Челнов.
ФК Шинник эмблема - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
1 ноября, 19:04
 
ФутболСпортАртем МаксименкоДмитрий КаменщиковРодина (Москва)ВолгаПервая ЛигаНефтехимик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала