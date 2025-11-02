https://ria.ru/20251102/rodina-2052531735.html
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
Московская "Родина" обыграла ульяновскую "Волгу" в гостевом матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T18:08:00+03:00
2025-11-02T18:08:00+03:00
2025-11-02T18:27:00+03:00
футбол
спорт
артем максименко
дмитрий каменщиков
родина (москва)
волга
первая лига
нефтехимик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251101/futbol-2052401463.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артем максименко, дмитрий каменщиков, родина (москва), волга, первая лига, нефтехимик
Футбол, Спорт, Артем Максименко, Дмитрий Каменщиков, Родина (Москва), Волга, Первая лига, Нефтехимик
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
Футболисты "Родины" одержали победу над "Волгой" в матче Первой лиги