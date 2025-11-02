https://ria.ru/20251102/ozdoev-2052550863.html
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК
ПАОК обыграл "Пансерраикос" в гостевом матче девятого тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
ПАОК обыграл "Пансерраикосу", Оздоев оформил дубль во втором матче подряд