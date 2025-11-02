Рейтинг@Mail.ru
22:48 02.11.2025
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК
ПАОК обыграл "Пансерраикос" в гостевом матче девятого тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
/20251030/futbol-2051672430.html
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПАОК обыграл "Пансерраикос" в гостевом матче девятого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых дублем отметился россиянин Магомед Оздоев (16-я и 74-я минуты), Йоргос Якумакис (81) и Алессандро Бьянко (90). На третьей минуте мяч в свои ворота срезал Аристотелис Карасалидис.
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК. Всего на счету полузащитника в текущем сезоне пять голов в 15 матчах. Его партнер по команде нападающий Федор Чалов был заменен на 69-й минуте.
ПАОК идет без поражений и с 23 очками возглавляет таблицу. "Пансерраикос" (5 очков) располагается на предпоследнем, 13-м месте.
