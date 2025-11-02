Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У "Рейнджерс" дебютную шайбу за команду забросил российский защитник Владислав Гавриков (11-я минута), также голами отметились Ноа Лаба (14) и Уилл Кайлле (63). У "Сиэтла" отличились Чендлер Стивенсон (13) и Брэндон Монтур (27).
02 ноября 2025 • начало в 05:00
Закончен в OT
12:49 • Чендлер Стивенсон
26:59 • Брэндон Монтур
10:16 • Владислав Гавриков
13:50 • Noah Laba
62:42 • Уилл Кюилл
Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 11 бросков. 29-летний Гавриков летом перешел в команду из "Лос-Анджелес Кингз".
"Рейнджерс", набрав 14 очков, продлили победную серию до трех игр и располагаются на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл" с аналогичным количеством баллов идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Рейнджерс" примут "Каролину Харрикейнз" в ночь на 5 ноября по московскому времени. "Сиэтл" за сутки до этого на своем льду сыграет с "Чикаго Блэкхокс".
В других матчах "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке благодаря голу в овертайме обыграл "Чикаго" со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), а "Лос-Анджелес", несмотря на гол российского нападающего Андрея Кузьменко, дома уступил "Нью-Джерси Девилз" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере в НХЛ
2 ноября, 06:15