Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Рейнджерс", набрав 14 очков, продлили победную серию до трех игр и располагаются на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл" с аналогичным количеством баллов идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.