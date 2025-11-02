Рейтинг@Mail.ru
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:02 02.11.2025 (обновлено: 08:07 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/nkhl-2052469062.html
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T08:02:00+03:00
2025-11-02T08:07:00+03:00
хоккей
владислав гавриков
чендлер стивенсон
брэндон монтур
нью-йорк рейнджерс
сиэтл кракен
сиэтл
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052469424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42b6371420ece3f7b6bfac0ded55a8c6.jpg
/20251102/khokkey-2052465294.html
сиэтл
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052469424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75fcfd2774f4a9651ebf5e141579e44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владислав гавриков, чендлер стивенсон, брэндон монтур, нью-йорк рейнджерс, сиэтл кракен, сиэтл, спорт
Хоккей, Владислав Гавриков, Чендлер Стивенсон, Брэндон Монтур, Нью-Йорк Рейнджерс, Сиэтл Кракен, Сиэтл, Спорт
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл" в матче НХЛ благодаря дебютному голу Гаврикова

© Фото : Пресс-служба "Рейнджерс"Хоккеисты "Рейнджерс"
Хоккеисты Рейнджерс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Рейнджерс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У "Рейнджерс" дебютную шайбу за команду забросил российский защитник Владислав Гавриков (11-я минута), также голами отметились Ноа Лаба (14) и Уилл Кайлле (63). У "Сиэтла" отличились Чендлер Стивенсон (13) и Брэндон Монтур (27).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 05:00
Закончен в OT
Сиэтл
2 : 3
Рейнджерс
12:49 • Чендлер Стивенсон
(Винс Данн, Эли Толванен)
26:59 • Брэндон Монтур
(Джейден Шварц, Чендлер Стивенсон)
10:16 • Владислав Гавриков
(Адам Фокс, Джонни Бродзински)
13:50 • Noah Laba
(Уилл Кюилл, Алексис Лафренье)
62:42 • Уилл Кюилл
(Джей Ти Миллер, Адам Фокс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 11 бросков. 29-летний Гавриков летом перешел в команду из "Лос-Анджелес Кингз".
"Рейнджерс", набрав 14 очков, продлили победную серию до трех игр и располагаются на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл" с аналогичным количеством баллов идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Рейнджерс" примут "Каролину Харрикейнз" в ночь на 5 ноября по московскому времени. "Сиэтл" за сутки до этого на своем льду сыграет с "Чикаго Блэкхокс".
В других матчах "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке благодаря голу в овертайме обыграл "Чикаго" со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), а "Лос-Анджелес", несмотря на гол российского нападающего Андрея Кузьменко, дома уступил "Нью-Джерси Девилз" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере в НХЛ
2 ноября, 06:15
 
ХоккейВладислав ГавриковЧендлер СтивенсонБрэндон МонтурНью-Йорк РейнджерсСиэтл КракенСиэтлСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала