"Флорида" обыграла "Даллас", Бобровский стал второй звездой встречи

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Пантерз" шайбы в основное время матча забросили Брэд Маршанд (22-я минута), Сэм Райнхарт (25) и Сэм Беннетт (53). Автором победного буллита стал Маршанд. У "Далласа" отличились Уайатт Джонстон (35), Джастин Грицковян (36) и Микко Рантанен (58).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22 и был признан второй звездой матча. Защитник "Далласа" Илья Любушкин заблокировал семь бросков и применил один силовой прием.
"Пантерз" одержали третью победу в пяти последних матчах чемпионата. "Старз" потерпели второе поражение подряд.
