"Флорида" обыграла "Даллас", Бобровский стал второй звездой встречи - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Хоккей
 
03:51 02.11.2025
"Флорида" обыграла "Даллас", Бобровский стал второй звездой встречи
Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, даллас старз, сергей бобровский, илья любушкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Даллас Старз, Сергей Бобровский, Илья Любушкин
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 01:00
Закончен (Б)
Флорида
4 : 31:0
Даллас
21:48 • Брэд Маршанд
(Эли Луостаринен, Антон Лунделль)
24:02 • Сэм Райнхарт
(Картер Верхаг, Эван Родригес)
52:26 • Сэм Беннетт
(Густав Форслинг, Маки Самоскевич)
65:01 • Брэд Маршанд (П)
34:47 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил, Микко Рантанен)
35:01 • Justin Hryckowian
(Томас Харли, Сэм Стил)
57:19 • Микко Рантанен
(Сэм Стил, Джейсон Робертсон)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Пантерз" шайбы в основное время матча забросили Брэд Маршанд (22-я минута), Сэм Райнхарт (25) и Сэм Беннетт (53). Автором победного буллита стал Маршанд. У "Далласа" отличились Уайатт Джонстон (35), Джастин Грицковян (36) и Микко Рантанен (58).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22 и был признан второй звездой матча. Защитник "Далласа" Илья Любушкин заблокировал семь бросков и применил один силовой прием.
"Пантерз" одержали третью победу в пяти последних матчах чемпионата. "Старз" потерпели второе поражение подряд.
Вратарь Сан-Хосе Шаркс Ярослав Аскаров - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Аскарова признали первой звездой матча НХЛ
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Даллас Старз, Сергей Бобровский, Илья Любушкин
 
