"Должны помочь ему": обладатель Кубка Стэнли об антирекорде Овечкина

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, комментируя личный антирекорд результативности нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заявил РИА Новости, что российский хоккеист является великим игроком и знает, что делает.
Ранее Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ. Россиянин в 12 играх сезона-2025/26 набрал 7 очков (2 гола и 5 передач). Овечкин второй раз в карьере в НХЛ забросил не более двух шайб в 12 стартовых матчах чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2023/24, когда форвард "Вашингтона" набрал 8 очков (2+6) в 12 играх.
«
"Конечно, он сможет выровнять ситуацию. Саша - великий игрок, он забросил больше всех шайб на этой планете, побил все рекорды. Он профессионал, знает, что делает, и мы должны помочь ему с этим. Поэтому не надо делать заранее никаких выводов. Такие периоды бывают в жизни каждого, но все будет нормально", - сказал Каменский.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Овечкин - рекордсмен лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).