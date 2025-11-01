https://ria.ru/20251101/zenit-2052440372.html
"Зенит" продлил контракт с Венделом
Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Венделом. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до 2029 года