"Зенит" продлил контракт с Венделом
Футбол
 
22:54 01.11.2025
"Зенит" продлил контракт с Венделом
Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Венделом.
спорт, вендел, зенит, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Вендел, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
"Зенит" продлил контракт с Венделом

"Зенит" продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до 2029 года

Вендел
Вендел - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Соцсети ФК "Зенит"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Венделом.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Его предыдущий контракт истекал в июне 2028 года.
"Зенит" поздравляет Вендела с обновленным соглашением и желает новых достижений в составе "сине-бело-голубых", - говорится в сообщении клуба.
Венделу 28 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и три Суперкубка России. В текущем сезоне Вендел принял участие в 12 матчах РПЛ и Кубка России.
Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Данил Пруцев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
1 ноября, 22:30
 
Футбол Вендел Зенит РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Трансферы в РПЛ
 
