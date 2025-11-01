"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл столичный "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Педро (9-я минута) и Андрей Мостовой (90+3).

"Зенит" (29 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Локомотив" (27) потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на четвертую строчку.