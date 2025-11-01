Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ
Футбол
 
22:16 01.11.2025 (обновлено: 22:26 01.11.2025)
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ
Петербургский "Зенит" дома обыграл столичный "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
зенит
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, зенит, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Зенит, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ

"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне-2024/25 РПЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл столичный "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Педро (9-я минута) и Андрей Мостовой (90+3).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Зенит
2 : 0
Локомотив
09‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
90‎’‎ • Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" (29 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Локомотив" (27) потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на четвертую строчку.
В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Локомотив" примет "Оренбург". Обе встречи состоятся 9 ноября.
Футбол
 
