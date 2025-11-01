"Дженоа" уволил Виейра

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виейра уволен с поста главного тренера "Дженоа", сообщается в Telegram-канале клуба Серии А.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба станет Роберто Мурджита, помогать ему будет экс-защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито.
«
"Дженоа" сообщает, что Патрик Виейра больше не является главным тренером первой команды. Клуб благодарит специалиста и его штаб за проявленные серьезность и профессионализм в течение периода их работы и желает им всего наилучшего в продолжении их профессиональной карьеры", - говорится в заявлении клуба.
Виейра был назначен на пост в ноябре 2024 года. Летом 2025 года он продлил контракт на два года. Всего под его руководством клуб провел 37 матчей, одержал 10 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.
В текущем сезоне футболисты "Дженоа" провели девять встреч в Серии А, в которых потерпели шесть поражений и трижды сыграли вничью. Команда идет на последнем, 20-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии.
