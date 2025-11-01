В "Нижнем Новгороде" озвучили план по сохранению места в РПЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "Нижний Новгород" в зимнее трансферное окно планируют обновить состав команды для сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ), сказал РИА Новости спортивный директор клуба Александр Удальцов.

"Нижний Новгород" после 14 матчей занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Команда в чемпионате не побеждала с середины сентября. По словам главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского, задача клуба - сохранить место в элите российского футбола.

« "Понятно, что мы хотим произвести изменения. У нас в заявке 21 человек, одно место есть. Соответственно, для того, чтобы футболисты приходили, нужно расставаться. Если этот процесс пройдет так, как мы планировали, определенные позиции мы укрепим. Мы находимся в контакте с тренером и проводим совещания на эту тему, знаем его пожелания", - сказал Удальцов.

"Возможности и желания не всегда совпадают. Как и любая команда, мы нуждаемся в усилении. 5 миллионов евро на трансферы? Это наш бюджет за несколько десятилетий. У нас совсем другие цифры, но бюджет достаточный для того, чтобы попробовать усилить те позиции, которые нуждаются в усилении", - добавил собеседник агентства.

Спортивный директор "Нижнего Новгорода" отметил, что зимой клубу нужно будет расстаться с игроками, "которые играют мало и не проходят в состав по тем или иным причинам". "У того же Весино заканчивается аренда, по нему будет приниматься решение. Есть интерес к некоторым футболистам - если они покинут нас, вполне возможно, на те деньги, которые мы выручим, мы сможем использовать. Если кто-то зимой уйдет, один-два человека, зимой два-три места в заявке будет", - резюмировал Удальцов.