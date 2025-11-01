Рейтинг@Mail.ru
В "Нижнем Новгороде" озвучили план по сохранению места в РПЛ
Футбол
 
12:45 01.11.2025
В "Нижнем Новгороде" озвучили план по сохранению места в РПЛ
В "Нижнем Новгороде" озвучили план по сохранению места в РПЛ
футбол
александр удальцов
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
спорт
александр удальцов, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Александр Удальцов, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
Стадион "Нижний Новгород"
Стадион Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "Нижний Новгород" в зимнее трансферное окно планируют обновить состав команды для сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ), сказал РИА Новости спортивный директор клуба Александр Удальцов.
"Нижний Новгород" после 14 матчей занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Команда в чемпионате не побеждала с середины сентября. По словам главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского, задача клуба - сохранить место в элите российского футбола.
«
"Понятно, что мы хотим произвести изменения. У нас в заявке 21 человек, одно место есть. Соответственно, для того, чтобы футболисты приходили, нужно расставаться. Если этот процесс пройдет так, как мы планировали, определенные позиции мы укрепим. Мы находимся в контакте с тренером и проводим совещания на эту тему, знаем его пожелания", - сказал Удальцов.
"Возможности и желания не всегда совпадают. Как и любая команда, мы нуждаемся в усилении. 5 миллионов евро на трансферы? Это наш бюджет за несколько десятилетий. У нас совсем другие цифры, но бюджет достаточный для того, чтобы попробовать усилить те позиции, которые нуждаются в усилении", - добавил собеседник агентства.
Спортивный директор "Нижнего Новгорода" отметил, что зимой клубу нужно будет расстаться с игроками, "которые играют мало и не проходят в состав по тем или иным причинам". "У того же Весино заканчивается аренда, по нему будет приниматься решение. Есть интерес к некоторым футболистам - если они покинут нас, вполне возможно, на те деньги, которые мы выручим, мы сможем использовать. Если кто-то зимой уйдет, один-два человека, зимой два-три места в заявке будет", - резюмировал Удальцов.
Отставание "Нижнего Новгорода" от 12-й строчки, гарантирующей сохранение места в РПЛ по спортивному принципу, составляет пять очков, от зоны стыковых матчей - одно очко. В обоих случаях у соперников есть игра в запасе. В 15-м туре нижегородцы 8 ноября на своем поле встретятся с казанским "Рубином".
ФутболАлександр УдальцовНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
