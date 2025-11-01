Рейтинг@Mail.ru
"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
14:55 01.11.2025 (обновлено: 21:19 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/sadulaev-2052303269.html
"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках
"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках
Он мечтает завершить карьеру, но спорт продолжает ему "делать мозги" - как женщина. Почему ему важно ездить на люксовом английском авто, отчего его не пускают в РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T14:55:00+03:00
2025-11-01T21:19:00+03:00
единоборства
борьба
абдулрашид садулаев
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052320919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24549d340bae56167f90ce0e82fae2e1.jpg
/20250424/ukrainka-2013238002.html
/20250622/sadulaev-2024654190.html
/20250425/karelin-2013445951.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Анастасия Пойманова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040070239_165:13:633:481_100x100_80_0_0_aacfb9d43491da0e9cdd14a615822adb.jpg
Анастасия Пойманова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040070239_165:13:633:481_100x100_80_0_0_aacfb9d43491da0e9cdd14a615822adb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052320919_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5f638ecf3f41e6b6d9d9b8a6253ef30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
борьба, абдулрашид садулаев, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Единоборства, Борьба, Абдулрашид Садулаев, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт

"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
Анастасия Пойманова
Анастасия Пойманова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Он мечтает завершить карьеру, но спорт продолжает ему "делать мозги" - как женщина. Почему ему важно ездить на люксовом английском авто, отчего его не пускают в Европу, но американского противника он считает другом, стоит ли бить дурака и почему в Дагестане отец не может проявить чувства к сыну, в откровенном интервью РИА Новости Спорт рассказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

"Держусь на молитвах родителей"

- Каково вам было наблюдать за чемпионатом мира из дома?
- Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему (Хорватия не выдала Садулаеву визу – прим. РИА Новости). Это шенген - не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов.
- Как оцените итоги чемпионата?
- В моем весе наша сборная показала один из самых худших результатов: думал, что Тажудинов (Ахмед Тажудинов – борец из Дагестана, олимпийский чемпион-2024, выступающий за Бахрейн – прим. РИА Новости) выиграет. Но такой фурор там случился, и Снайдер (американец Кайл Снайдер, олимпийский чемпион 2016 года – прим. РИА Новости) завоевал свою четвертую золотую медаль. Тоже не чужой человек. Поэтому можно сказать, что наш друг выиграл чемпионат мира.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев
- У вас нацеленность на третье олимпийское золото есть?
- Конечно. Пока в щадящем режиме поддерживаю форму. Стартов нет. Планировал бороться с Кайлом 8 ноября на “Кубке сильнейших”, но он объявил, что у него травма колена, и решил провести операцию.
- Хабиб Нурмагомедов планировал провести борцовский турнир, пригласить Азарпиру, Снайдера, Тажудинова и вас 20-21 ноября. Из-за травмы Снайдера и он отменяется?
- Все планировали бороться изначально. Но потом у Снайдера травма, у Тажудинова и Азарпира в этот же день исламские игры. Для них это важнее, чем этот старт. Поэтому так получилось, что турнир не состоится.
- Хабиб перестал выходить на ринг после ухода отца. А какую роль в вашей карьере играют родители?
- Это моя самая большая поддержка и опора. Они не такие публичные люди, не любят это. Молча занимаются своей жизнью, работой, домом в Махачкале. Отец работает терапевтом, мама - воспитатель в детском саду. Их слова перед соревнованиями для меня самая большая мотивация. На их молитвах я и держусь.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Мамиашвили ответил украинке на слова о недостойных бороться с ней россиянах
24 апреля, 16:42
- Когда встал выбор: продолжать профессиональный спорт или пойти в институт, почему выбрали первый вариант?
- Мне сердце подсказало так. У меня было огромное желание продолжить тот путь, который я начал в горах. В нашем роду не было профессиональных спортсменов, даже не знали, что такое большой спорт. Никто не ожидал, что так получится. Когда я школу заканчивал, отец собрал родственников и при всех поставил меня перед выбором: либо ты поступаешь в медицинский и становишься врачом, моим наследником, либо ты идешь по своему пути, который тебе так нравится. И я выбрал то, что мне сердце подсказывало.
- Но недавно все-таки получили диплом магистра. Вообще было время на учебу у вас?
- Конечно. Обычно на магистра учатся два с половиной года. А я учился три с половиной. Когда готовился к Олимпийским играм, у меня физически не было времени подключаться на зачеты и экзамены, были более важные задачи. Поэтому учебу я отодвинул на второй план. А в августе снова взялся за нее, смотрю, а меня уже исключили. Потом я восстановился, все пересдал и закончил. Когда всем вместе вручали дипломы, я не смог присутствовать, потому что готовился к соревнованиям. Хотел брата отправить получить, но мне сказали: “Пока сам не придешь, не проведешь встречу с нашими студентами, мы тебе диплом не дадим”. Поэтому сходил, провел встречу и забрал диплом.
- Планируете развиваться в направлении государственного и муниципального управления?
- Конечно, планирую совмещать и спорт, и эту деятельность. Одно другому не мешает.
© РИА Новости / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев радуется победе
Абдулрашид Садулаев радуется победе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев радуется победе

"Бык быка все равно найдет"

- Вы выглядите очень миролюбиво и интеллигентно. Хоть и прозвище у вас Русский танк. Но что вас может вывести из себя?
- Я стараюсь избегать конфликтов. Допустим, пришел какой-то дурак, провоцирует тебя. Оставить его надо. Он другого найдет, пускай с ним бодается. Бык быка все равно найдет. Разное бывает, но я стараюсь конфликтных ситуаций не допускать. Всегда стараюсь уладить все.
- А если на дороге на вас ругаются, психуете?
- Нет. Знаете, сколько таких дураков. Если на каждого обращать внимание, у меня здоровья не хватит.
- А в детстве дрались?
- Много таких ситуаций было в школьном возрасте. Но с годами человек мудреет. Особенно после переезда в Москву вообще не хочется негативных моментов и конфликтов в жизни.
- Родителей в школу вызывали?
- Старался не допускать этого. У нас необязательно было в школу вызывать. Село маленькое. Если на меня жаловались учителя или посторонние люди, тогда получал дома.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Уайт допустил появление в UFC олимпийского чемпиона в борьбе Садулаева
22 июня, 15:37
- Сурово воспитывали вас?
- Бывало. Отец у меня строгий. Мама мягкая. Но отец не показывал, что нас любит. Конечно, он очень сильно нас любит. Но старался не давать слабину. У нас на Кавказе это не принято.
- А вы сам строгий папа?
- У меня две дочки. С девочками надо по-другому. С ними так сурово нельзя. Поэтому в какие-то моменты я строгий, где-то - нет.
- Чем занимаются дочки? Отдадите в спорт?
- Они пока маленькие. Старшая только в первый класс пошла. В профессиональный спорт не планируем их отдавать. Для себя сейчас ходят на плавание, на художественную гимнастику. Просто для саморазвития.
- Вы рассказывали, что любите гулять с дочерьми, есть мороженое с ними. Какое любите?
- Ванильное и обычный пломбир. В Дагестане оно особенно вкусное.
- Насколько для вас важны деньги?
- Есть такая поговорка: “Друзей и денег много не бывает”. Конечно, любой человек захочет себе и людям вокруг создать комфорт.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев в окружении болельщиков на чемпионате России по вольной борьбе (2024)
Абдулрашид Садулаев в окружении болельщиков на чемпионате России по вольной борьбе (2024) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев в окружении болельщиков на чемпионате России по вольной борьбе (2024)
- В одежде есть любимые бренды?
- Ну вот сейчас в Stefano Ricci одет. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России тоже хорошо одевает.
- Вообще тема статуса важна для вас? Могли бы на обычной машине приехать, а не на Rolls-Royce?
- Могу на такси приехать, могу пешком прийти. Сегодня так получилось просто, что приехал на Rolls-Royce.
- А на самокате не пробовали?
- Могу и на самокате. Сегодня вот все перекрыли, пробки были. Если бы я знал, на самокате бы приехал.
- Как проводите свободное время?
- Люблю активный отдых. Иногда занимаюсь лошадьми, иногда езжу куда-то. Стараюсь изучать сферу бизнеса, политики.
- Футбол любите смотреть?
- Чемпионат мира в основном.
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Карелин объяснил, кого раздражают принципы России в спорте
25 апреля, 15:55
- А за махачкалинским “Динамо” следите?
- Слежу. Потихоньку набирает обороты команда. Не знаю, сколько продержится. Кто-то говорит, что у них достаточно скучный футбол. Но команды раньше вообще не было в премьер-лиге. Только недавно поднялись, это для нас большой прорыв.
- С какими самыми большими трудностями вам приходилось сталкиваться в спортивной карьере?
- Вот с этой визой. С недопуском к Олимпийским играм. Пропустил два чемпионата мира, чемпионат Европы, Олимпиаду. Если бы не это все, возможно, мог бы уже побить все рекорды и повесить борцовки на гвоздь.
- А уже есть желание поставить точку и завершить карьеру?
- Конечно. Хочется уже собой заняться. Но из-за спорта не получается разогнаться так, как хочется. Спорт - это такая вещь, куда все внимание уходит. Это как женщина: если чуть-чуть без внимания оставишь, мозги будет делать. Поэтому все внимание приходится туда отдавать. Особенно перед большими соревнованиями. Надо соблюдать режим с утра до вечера: встал, покушал, поспал. Если не поспишь или не покушаешь, собьешь режим, не сможешь выдержать таких больших нагрузок.
- О чем вы мечтаете?
- Все, о чем я мечтал, у меня уже есть. Мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Чтобы у всех в доме был достаток. Чтобы у нас была здоровая, правильная, умная молодежь, на которую мы сможем рассчитывать. Чтобы мужчины женились удачно, а женщины выходили благополучно замуж. И главное, чтобы мир вокруг был прекрасен.
 
ЕдиноборстваБорьбаАбдулрашид СадулаевАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала