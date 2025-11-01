"Надо менять Rolls-Royce на самокат": Садулаев – о любви, деньгах и дураках

Он мечтает завершить карьеру, но спорт продолжает ему "делать мозги" - как женщина. Почему ему важно ездить на люксовом английском авто, отчего его не пускают в Европу, но американского противника он считает другом, стоит ли бить дурака и почему в Дагестане отец не может проявить чувства к сыну, в откровенном интервью РИА Новости Спорт рассказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

"Держусь на молитвах родителей"

- Каково вам было наблюдать за чемпионатом мира из дома?

- Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему (Хорватия не выдала Садулаеву визу – прим. РИА Новости). Это шенген - не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов.

- Как оцените итоги чемпионата?

- В моем весе наша сборная показала один из самых худших результатов: думал, что Тажудинов (Ахмед Тажудинов – борец из Дагестана, олимпийский чемпион-2024, выступающий за Бахрейн – прим. РИА Новости) выиграет. Но такой фурор там случился, и Снайдер (американец Кайл Снайдер, олимпийский чемпион 2016 года – прим. РИА Новости) завоевал свою четвертую золотую медаль. Тоже не чужой человек. Поэтому можно сказать, что наш друг выиграл чемпионат мира.

- У вас нацеленность на третье олимпийское золото есть?

- Конечно. Пока в щадящем режиме поддерживаю форму. Стартов нет. Планировал бороться с Кайлом 8 ноября на “Кубке сильнейших”, но он объявил, что у него травма колена, и решил провести операцию.

- Хабиб Нурмагомедов планировал провести борцовский турнир, пригласить Азарпиру, Снайдера, Тажудинова и вас 20-21 ноября. Из-за травмы Снайдера и он отменяется?

- Все планировали бороться изначально. Но потом у Снайдера травма, у Тажудинова и Азарпира в этот же день исламские игры. Для них это важнее, чем этот старт. Поэтому так получилось, что турнир не состоится.

- Хабиб перестал выходить на ринг после ухода отца. А какую роль в вашей карьере играют родители?

- Это моя самая большая поддержка и опора. Они не такие публичные люди, не любят это. Молча занимаются своей жизнью, работой, домом в Махачкале. Отец работает терапевтом, мама - воспитатель в детском саду. Их слова перед соревнованиями для меня самая большая мотивация. На их молитвах я и держусь.

- Когда встал выбор: продолжать профессиональный спорт или пойти в институт, почему выбрали первый вариант?

- Мне сердце подсказало так. У меня было огромное желание продолжить тот путь, который я начал в горах. В нашем роду не было профессиональных спортсменов, даже не знали, что такое большой спорт. Никто не ожидал, что так получится. Когда я школу заканчивал, отец собрал родственников и при всех поставил меня перед выбором: либо ты поступаешь в медицинский и становишься врачом, моим наследником, либо ты идешь по своему пути, который тебе так нравится. И я выбрал то, что мне сердце подсказывало.

- Но недавно все-таки получили диплом магистра. Вообще было время на учебу у вас?

- Конечно. Обычно на магистра учатся два с половиной года. А я учился три с половиной. Когда готовился к Олимпийским играм, у меня физически не было времени подключаться на зачеты и экзамены, были более важные задачи. Поэтому учебу я отодвинул на второй план. А в августе снова взялся за нее, смотрю, а меня уже исключили. Потом я восстановился, все пересдал и закончил. Когда всем вместе вручали дипломы, я не смог присутствовать, потому что готовился к соревнованиям. Хотел брата отправить получить, но мне сказали: “Пока сам не придешь, не проведешь встречу с нашими студентами, мы тебе диплом не дадим”. Поэтому сходил, провел встречу и забрал диплом.

- Планируете развиваться в направлении государственного и муниципального управления?

- Конечно, планирую совмещать и спорт, и эту деятельность. Одно другому не мешает.

"Бык быка все равно найдет"

- Вы выглядите очень миролюбиво и интеллигентно. Хоть и прозвище у вас Русский танк. Но что вас может вывести из себя?

- Я стараюсь избегать конфликтов. Допустим, пришел какой-то дурак, провоцирует тебя. Оставить его надо. Он другого найдет, пускай с ним бодается. Бык быка все равно найдет. Разное бывает, но я стараюсь конфликтных ситуаций не допускать. Всегда стараюсь уладить все.

- А если на дороге на вас ругаются, психуете?

- Нет. Знаете, сколько таких дураков. Если на каждого обращать внимание, у меня здоровья не хватит.

- А в детстве дрались?

- Много таких ситуаций было в школьном возрасте. Но с годами человек мудреет. Особенно после переезда в Москву вообще не хочется негативных моментов и конфликтов в жизни.

- Родителей в школу вызывали?

- Старался не допускать этого. У нас необязательно было в школу вызывать. Село маленькое. Если на меня жаловались учителя или посторонние люди, тогда получал дома.

- Сурово воспитывали вас?

- Бывало. Отец у меня строгий. Мама мягкая. Но отец не показывал, что нас любит. Конечно, он очень сильно нас любит. Но старался не давать слабину. У нас на Кавказе это не принято.

- А вы сам строгий папа?

- У меня две дочки. С девочками надо по-другому. С ними так сурово нельзя. Поэтому в какие-то моменты я строгий, где-то - нет.

- Чем занимаются дочки? Отдадите в спорт?

- Они пока маленькие. Старшая только в первый класс пошла. В профессиональный спорт не планируем их отдавать. Для себя сейчас ходят на плавание, на художественную гимнастику. Просто для саморазвития.

- Вы рассказывали, что любите гулять с дочерьми, есть мороженое с ними. Какое любите?

- Ванильное и обычный пломбир. В Дагестане оно особенно вкусное.

- Насколько для вас важны деньги?

- Есть такая поговорка: “Друзей и денег много не бывает”. Конечно, любой человек захочет себе и людям вокруг создать комфорт.

- В одежде есть любимые бренды?

- Ну вот сейчас в Stefano Ricci одет. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России тоже хорошо одевает.

- Вообще тема статуса важна для вас? Могли бы на обычной машине приехать, а не на Rolls-Royce?

- Могу на такси приехать, могу пешком прийти. Сегодня так получилось просто, что приехал на Rolls-Royce.

- А на самокате не пробовали?

- Могу и на самокате. Сегодня вот все перекрыли, пробки были. Если бы я знал, на самокате бы приехал.

- Как проводите свободное время?

- Люблю активный отдых. Иногда занимаюсь лошадьми, иногда езжу куда-то. Стараюсь изучать сферу бизнеса, политики.

- Футбол любите смотреть?

- Чемпионат мира в основном.

- А за махачкалинским “Динамо” следите?

- Слежу. Потихоньку набирает обороты команда. Не знаю, сколько продержится. Кто-то говорит, что у них достаточно скучный футбол. Но команды раньше вообще не было в премьер-лиге. Только недавно поднялись, это для нас большой прорыв.

- С какими самыми большими трудностями вам приходилось сталкиваться в спортивной карьере?

- Вот с этой визой. С недопуском к Олимпийским играм. Пропустил два чемпионата мира, чемпионат Европы, Олимпиаду. Если бы не это все, возможно, мог бы уже побить все рекорды и повесить борцовки на гвоздь.

- А уже есть желание поставить точку и завершить карьеру?

- Конечно. Хочется уже собой заняться. Но из-за спорта не получается разогнаться так, как хочется. Спорт - это такая вещь, куда все внимание уходит. Это как женщина: если чуть-чуть без внимания оставишь, мозги будет делать. Поэтому все внимание приходится туда отдавать. Особенно перед большими соревнованиями. Надо соблюдать режим с утра до вечера: встал, покушал, поспал. Если не поспишь или не покушаешь, собьешь режим, не сможешь выдержать таких больших нагрузок.

- О чем вы мечтаете?