Ушел в пещеру и стал харкать кровью: чудо-спасение звезды спорта под землей

Его скрутило глубоко под землей и он медленно умирал, но ради этого американца организовали дорогостоящую операцию спасения. РИА Новости Спорт рассказывает, как сохранили жизнь известному спелеологу.

"Я не догадывалась, что он прощается с жизнью"

"Приоткрыл дверь смерти", - писал известный американский спелеолог Марк Дики, попрощавшийся с жизнью в Морке. Это третья по глубине пещера в Турции (1276 м) с необычным рельефом, привлекающих спелеологов всего мира. Инструктор с 20-летним стажем собирался расписать ее карту. Прибыл он с международной экспедицией, а на глубине 1040 метров ему стало плохо. "Что, черт возьми, происходит? Я не знаю, но, вероятно, со мной все будет в порядке", - подумал Марк, но вскоре его стало тошнить, а изо рта брызгала кровь. В пещере было +4 и мало кислорода. "Я не буду жить", - промелькнуло в голове Дики.

Его пожилые родители, узнав о случившемся, не могли найти себе места: "Марк сильный, но мы прекрасно понимаем, что он остро нуждается в огромной и немедленной поддержке". Рядом с сыном находилась невеста и коллега Джессика Ван Орд, которая разбиралась в медицине и распознала внутреннее кровотечение в желудке. "Формально я стала первым спасателем, прибывшим на место происшествия, - рассказывала она. - Он свернулся калачиком в позе эмбриона. А я просто чувствовала его боль. Но даже не догадывалась, что он уже прощается с жизнью".

Самостоятельно передвигаться Дики не мог. О случившемся передали в лагерь, расположенный на поверхности, у входа организовали оперативный штаб, к Марку провели линию телефонной связи, а со всей Европы начали съезжаться неравнодушные коллеги, врачи и волонтеры. Многие из тех, кому он ранее сам спасал жизнь. Растроганный Марк даже записал из пещеры видеообращение: "Спасибо, друзья! Удивительно осознавать, как много людей на поверхности откликнулось на мою беду".

« "У спелеолога нет спасателя, кроме другого спелеолога, мы это видели не раз, - подчеркивал турецкий исследователь Ибрагим Олджу. - Работать в спасательной операции для другого спелеолога было очень почетно и приятно. Я испытываю от этого счастье".

© Getty Images / Anadolu Операция по спасению спелеолога Марка Дики из пещеры Морка © Getty Images / Anadolu Операция по спасению спелеолога Марка Дики из пещеры Морка

Первым к Дики спустилась анестезиолог из Венгрии Жофия Задор. Она понимала, что ее спортивного опыта и подготовки может не хватить: "Узкие и сложные проходы, грязь, очень опасные участки". Но все же справилась. Сразу подтвердила первоначальный диагноз, но предупредила: без срочного переливания крови мужчине не выжить. Необходимое оборудование вскоре спустили вниз. Около Марка, сменяя друг друга, начали постоянно дежурить медики.

Раздались взрывы тротила

Все осознавали, что если не улучшить его состояние, то, даже закрепив на носилках, транспортировать обессиленного Дики не получится. Но это оказалось не единственной проблемой. Чтобы перенести мужчину, нужно было не просто протащить его через пещеру, а создать целую веревочную систему со сложнейшими крепежами. А некоторые проходы оказались настолько узкими, что пришлось прибегнуть к использованию тротила.

От каждого взрыва у Дики замирало сердце. Он прекрасно понимал, что попытка его спасти может навсегда похоронить под землей огромное количество людей. Морально помогала любимая – Джессика старалась проводить с Марком максимум времени, лишь изредка выбираясь на поверхность. Она знала: ее поддержка важна не менее, чем помощь врачей.

© Getty Images / Anadolu Операция по спасению спелеолога Марка Дики из пещеры Морка © Getty Images / Anadolu Операция по спасению спелеолога Марка Дики из пещеры Морка

Подготовка к эвакуации длилась полторы недели. Спасатели создали целую сеть промежуточных лагерей, разделив пещеру на секции. Прикрепив Дики к носилкам, передвигались постепенно, без спешки. Сложнее всего давались отвесные участки, а также грязь и вода. На финише каждого отрезка Марка встречали и осматривали медики. 12 сентября 2023 года Дики успешно подняли на поверхность.

Он не просто улыбался, а смешил других: "Я пробыл под землей гораздо дольше, чем мог когда-либо даже представить. Это было чертовски безумное приключение, но я благополучно на поверхности. И я все еще жив", - радовался Марк. Хотя понимал, что мог повторить знаменитую судьбу Джона Джонсона, навсегда оставшегося вниз головой в пещере Натти-Патти.