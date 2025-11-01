Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минспорт предлагает распространить действие фонда "Защитники отечества" по адаптивной физкультуре на ветеранов, не принимавших участие в спецоперации, соответствующий проект указа президента РФ о внесении изменений в указ о создании фонда опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Текст указа предлагается дополнить упоминанием того, что "деятельность Фонда также направлена на привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом следующих лиц, имеющих инвалидность: ...ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, не принимавших участия в специальной военной операции".