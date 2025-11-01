Рейтинг@Mail.ru
Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
18:54 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/minsport-2052399237.html
Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества"
Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества"
Минспорт предлагает распространить действие фонда "Защитники отечества" по адаптивной физкультуре на ветеранов, не принимавших участие в спецоперации,... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T18:54:00+03:00
2025-11-01T18:54:00+03:00
2025
спорт, министерство спорта рф
Спорт, Министерство спорта РФ
Минспорт предложил расширить действие фонда "Защитники отечества"

Минспорт хочет распространить помощь "Защитников отечества" на ветеранов не СВО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинспорт РФ
Минспорт РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Минспорт РФ . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минспорт предлагает распространить действие фонда "Защитники отечества" по адаптивной физкультуре на ветеранов, не принимавших участие в спецоперации, соответствующий проект указа президента РФ о внесении изменений в указ о создании фонда опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Текст указа предлагается дополнить упоминанием того, что "деятельность Фонда также направлена на привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом следующих лиц, имеющих инвалидность: ...ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, не принимавших участия в специальной военной операции".
Минспорт поддержал идею отдать приоритет российской музыке на соревнованиях
21 октября, 14:54
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала