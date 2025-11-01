Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Футбол
 
22:25 01.11.2025 (обновлено: 22:58 01.11.2025)
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами
Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами

"Акрон" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе "Акрона" пенальти реализовал Жилсон Беншимол (79-я минута). У "Ростова" на 82-й минуте отличился Егор Голенков, однако после видеопросмотра гол был отменен, также после использования VAR не засчитали мяч Антона Шамонина (90+12). Еще один игрок хозяев, Роналдо, на 77-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В матче из-за травмы не принимал участия форвард тольяттинской команды Артем Дзюба.
"Акрон" набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям обойдя имеющий столько же баллов "Ростов".
В следующем туре "Ростов" 8 ноября сыграет в гостях с "Сочи", в этот же день "Акрон" на выезде встретится с московским "Динамо".
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ
1 ноября, 22:16
 
Футбол
 
