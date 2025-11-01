https://ria.ru/20251101/futbol-2052436454.html
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами
Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:25:00+03:00
2025-11-01T22:25:00+03:00
2025-11-01T22:58:00+03:00
футбол
спорт
егор голенков
артём дзюба
ростов
акрон (тольятти)
"Ростов" проиграл "Акрону" в матче с удалением и двумя отмененными голами
"Акрон" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу