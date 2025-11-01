Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая является 95-й ракеткой мира. Шалкова располагается на 151-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.