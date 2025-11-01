https://ria.ru/20251101/blinkova-2052267368.html
Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Блинкова обыграла чешку Шалкову и вышла в финал турнира в Цзюцзяне