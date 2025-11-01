Рейтинг@Mail.ru
Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Теннис
 
11:01 01.11.2025 (обновлено: 12:28 01.11.2025)
Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая является 95-й ракеткой мира. Шалкова располагается на 151-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Jiangxi Open
01 ноября 2025 • начало в 09:15
Завершен
Dominika Salkova
0 : 24:64:6
Анна Блинкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
За первый в сезоне титул Блинкова поборется с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер (235-я ракетка мира) и швейцаркой Викторией Голубич (53).
 
