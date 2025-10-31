https://ria.ru/20251031/zayavka-2052108173.html
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций
Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
