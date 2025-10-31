Рейтинг@Mail.ru
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций
Футбол
 
15:22 31.10.2025
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций
Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T15:22:00+03:00
2025-10-31T15:22:00+03:00
футбол
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
ювентус
/20251031/final-2052104531.html
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), ювентус
Футбол, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ювентус
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах

Мяч Лиги конференций УЕФА. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В заявке Казахстана в качестве мест проведения значатся арены в Астане и Алма-Ате.
Также на проведение финала третьего по статусу еврокубкового турнира в 2028 году претендуют Франция (Лилль, стадион "Пьер Моруа"), Венгрия (Будапешт, "Пушкаш Арена"), Италия (Турин, "Ювентус Стэдиум") и Польша (Гданьск, "Арена Гданьск").
Помимо претендентов на финал 2028 года, заявку на проведение решающей встречи в 2029-м подала Финляндия (Хельсинки, "Олимпийский стадион").
Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Стадионы, которые примут финалы, будут выбраны на исполкоме УЕФА в сентябре 2026 года.
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене
31 октября, 15:14
 
Футбол
 
