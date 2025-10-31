Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи
Теннис
 
19:28 31.10.2025
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи
теннис
спорт
ченнаи
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, ченнаи, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Ченнаи, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи

Россиянка Яценко не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Ченнаи

© РИА Новости / Александр Вильф
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Яценко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
В четвертьфинальном матче Яценко (181-я ракетка мира) уступила Ланлане Тараруди из Таиланда (171) со счетом 0:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.
В полуфинале Тараруди сыграет с индонезийской теннисисткой Джанис Тьен (82).
Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне
31 октября, 14:28
 
ТеннисСпортЧеннаиЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
