https://ria.ru/20251031/yatsenko-2052194627.html
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи
Российская теннисистка Полина Яценко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T19:28:00+03:00
2025-10-31T19:28:00+03:00
2025-10-31T19:28:00+03:00
теннис
спорт
ченнаи
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748377943_0:0:2879:1619_1920x0_80_0_0_2b83e6c057d981ab7922d345f8392f9a.jpg
/20251031/blinkova-2052090498.html
ченнаи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748377943_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7c8f11570e0e603646a9cc05d70b3a20.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ченнаи, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Ченнаи, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Ченнаи
Россиянка Яценко не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Ченнаи