В "Нижнем Новгороде" заявили, что верят в Шпилевского
Футбол
 
23:03 31.10.2025
В "Нижнем Новгороде" заявили, что верят в Шпилевского
В "Нижнем Новгороде" заявили, что верят в Шпилевского

Спортдиректор "Нижнего Новгорода" Удальцов заявил, что в клубе верят в тренера

Алексей Шпилевский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор "Нижнего Новгорода" Александр Удальцов заявил журналистам, что руководство футбольного клуба верит в главного тренера команды Алексея Шпилевского, несмотря на плохие результаты.
В пятницу "Нижний Новгород" уступил ЦСКА со счетом 0:2. Для нижегородцев это поражение стало пятым в последних шести турах, команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская премьер-лига (РПЛ)
"У Шпилевского длинный контракт, мы в него верим. В ближайшее время совет директоров собираться не планировал. Да, у нас плохие результаты, но мы в него верим, верим в изменения. Мы едины и будем и дальше пытаться изменить ситуацию, добиться результата, который поможет быть выше в турнирной таблице", - подчеркнул Удальцов.
Шпилевскому 37 лет, он возглавил "Нижний Новгород" в июне 2025 года. Прежде он тренировал белорусское "Динамо" из Бреста, казахстанский "Кайрат", немецкий "Эрцгебирге", а также кипрский "Арис", который под руководством Шпилевского впервые стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра, а также вышел в еврокубки.
"Диванные критики": Шпилевскому не понравился вопрос журналиста после матча
31 октября, 22:28
 
Футбол
 
