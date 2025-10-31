В "Нижнем Новгороде" заявили, что верят в Шпилевского

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор "Нижнего Новгорода" Александр Удальцов заявил журналистам, что руководство футбольного клуба верит в главного тренера команды Алексея Шпилевского, несмотря на плохие результаты.
В пятницу "Нижний Новгород" уступил ЦСКА со счетом 0:2. Для нижегородцев это поражение стало пятым в последних шести турах, команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
31 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
40’ • Иван Обляков (П)
82’ • Матвей Кисляк
"У Шпилевского длинный контракт, мы в него верим. В ближайшее время совет директоров собираться не планировал. Да, у нас плохие результаты, но мы в него верим, верим в изменения. Мы едины и будем и дальше пытаться изменить ситуацию, добиться результата, который поможет быть выше в турнирной таблице", - подчеркнул Удальцов.
Шпилевскому 37 лет, он возглавил "Нижний Новгород" в июне 2025 года. Прежде он тренировал белорусское "Динамо" из Бреста, казахстанский "Кайрат", немецкий "Эрцгебирге", а также кипрский "Арис", который под руководством Шпилевского впервые стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра, а также вышел в еврокубки.