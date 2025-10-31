ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По данным Opta, Обляков забил в каждом из последних пяти матчей против "Нижнего Новгорода" в РПЛ, это его рекордная голевая серия против какого-либо соперника.