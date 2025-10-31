Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ
Футбол
 
20:59 31.10.2025
ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ
ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ
Футболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 40-й минуте с пенальти забил Иван Обляков, для которого матч с "Нижним Новгородом" стал 250-м в РПЛ. Второй мяч на счету Матвея Кисляка (82-я минута).
Российская премьер-лига (РПЛ)
31 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Нижний Новгород
40‎’‎ • Иван Обляков (П)
82‎’‎ • Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
По данным Opta, Обляков забил в каждом из последних пяти матчей против "Нижнего Новгорода" в РПЛ, это его рекордная голевая серия против какого-либо соперника.
Игра началась с минуты молчания в память о скончавшемся в 56-летнем возрасте дикторе домашнего стадиона армейцев Игоре Плешакове. Плешаков умер 27 октября. Он работал на домашних матчах хоккейных и футбольных команд ЦСКА с 2002 года.
ЦСКА набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, которую с семью очками замыкает "Нижний Новгород". В следующем туре армейцы 8 ноября в гостях сыграют с махачкалинским "Динамо", а нижегородская команда в тот же день примет казанский "Рубин".
