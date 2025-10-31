Спаллетти хочет вернуть "Ювентус" в гонку за скудетто

«

"Я с абсолютным уважением отношусь к нынешнему положению "Ювентуса" в турнирной таблице и хотел бы выразить самые теплые пожелания Тудору. Уверен, что найду сбалансированную команду, и мы будем бороться за достижение наших целей. Приоритетом остается попадание в Лигу чемпионов, но я надеюсь вернуться в гонку за скудетто. Именно это мы сказали игрокам вчера в раздевалке. Именно таковы наши намерения, ведь сыграно всего девять игр, а впереди еще 29", - цитирует Спаллетти сайт клуба.