Спаллетти хочет вернуть "Ювентус" в гонку за скудетто

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новый главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Лучано Спаллетти заявил, что надеется вернуть команду в гонку за скудетто.
В четверг Спаллетти подписал контракт с "Ювентусом" до конца текущего сезона. Специалист сменил на посту главного тренера хорвата Игора Тудора. Клуб с 15 очками после девяти туров идет на седьмом месте в турнирной таблице. Ближайшую игру команда проведет 1 ноября на выезде против "Кремонезе".
"Я с абсолютным уважением отношусь к нынешнему положению "Ювентуса" в турнирной таблице и хотел бы выразить самые теплые пожелания Тудору. Уверен, что найду сбалансированную команду, и мы будем бороться за достижение наших целей. Приоритетом остается попадание в Лигу чемпионов, но я надеюсь вернуться в гонку за скудетто. Именно это мы сказали игрокам вчера в раздевалке. Именно таковы наши намерения, ведь сыграно всего девять игр, а впереди еще 29", - цитирует Спаллетти сайт клуба.
Спаллетти 66 лет. 8 июня он объявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии. Специалист с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" он два раза выиграл чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны. С "Наполи" Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Анкону", "Рому" и "Интер".