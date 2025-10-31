Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" в день рождения уступила "Автомобилисту" со счетом 1:7
19:32 31.10.2025
"Сибирь" в день рождения уступила "Автомобилисту" со счетом 1:7
"Сибирь" в день рождения уступила "Автомобилисту" со счетом 1:7
Екатеринбургский "Автомобилист" нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Сибирь" в день рождения уступила "Автомобилисту" со счетом 1:7

"Сибирь" уступила "Автомобилисту" в матче КХЛ со счетом 1:7

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
7 : 1
Сибирь
12:10 • Джесси Блэкер
(Александр Шаров, Рид Буше)
27:21 • Максим Денежкин
(Брукс Мэйсек, Nikita Nekrasov)
29:24 • Артем Каштанов
(Данил Романцев, Никита Шашков)
29:55 • Кертис Волк
(Nikita Ishimnikov, Рид Буше)
38:12 • Брукс Мэйсек
(Рид Буше)
50:18 • Роман Горбунов
(Ярослав Бусыгин)
59:59 • Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев, Nikita Nekrasov)
22:16 • Егор Аланов
(Владимир Ткачев, Сергей Широков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0). Голы на свой счет в составе "Автомобилиста" записали Джесси Блэкер (13-я минута), Максим Денежкин (28), Артем Каштанов (30), Кёртис Волк (30), Брукс Мэйсек (39) и Роман Горбунов (51 и 60). У "Сибири" отличился Егор Аланов (23).
В пятницу "Сибирь" отмечает 63-летие клуба. Форвард команды Валентин Пьянов провел свой 600-й матч в КХЛ.
"Автомобилист", набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь", серия поражений которой достигла шести матчей, идет на последней, 11-й позиции с 16 баллами.
В следующем матче "Автомобилист" примет нижегородское "Торпедо" 2 ноября, а "Сибирь" в тот же день в гостях сыграет с "Трактором" из Челябинска.
