Дом чемпиона НБА обокрали во время матча

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дом канадского защитника "Оклахома-Сити Тандер" Шэя Гилджес-Александера подвергся нападению грабителей во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ABC News.
Преступление произошло в четверг вечером в престижном пригороде Оклахома-Сити. Полиция получила сообщение о взломе в четверг приблизительно в 19:45 по местному времени, в то время как Гилджес-Александер принимал участие в матче против "Вашингтон Уизардс".
В момент ограбления в доме никого не было. Злоумышленники скрылись с места происшествия до прибытия сотрудников правопорядка, никаких задержаний произведено не было. В полиции пообещали, что в городе будет усилено патрулирование.
Гилджес-Александеру 27 лет. В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе "Тандер", став самым ценным игроком финала плей-офф. Также он был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата.
31 октября, 14:23