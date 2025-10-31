Рейтинг@Mail.ru
23:07 31.10.2025
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча
Дом канадского защитника "Оклахома-Сити Тандер" Шэя Гилджес-Александера подвергся нападению грабителей во время матча регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
спорт, шэй гилджес-александер, оклахома-сити тандер, вашингтон уизардс, нба
Баскетбол, Спорт, Шэй Гилджес-Александер, Оклахома-Сити Тандер, Вашингтон Уизардс, НБА
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча

Дом чемпиона НБА Гилджес-Александера обокрали во время матча

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дом канадского защитника "Оклахома-Сити Тандер" Шэя Гилджес-Александера подвергся нападению грабителей во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ABC News.
Преступление произошло в четверг вечером в престижном пригороде Оклахома-Сити. Полиция получила сообщение о взломе в четверг приблизительно в 19:45 по местному времени, в то время как Гилджес-Александер принимал участие в матче против "Вашингтон Уизардс".
В момент ограбления в доме никого не было. Злоумышленники скрылись с места происшествия до прибытия сотрудников правопорядка, никаких задержаний произведено не было. В полиции пообещали, что в городе будет усилено патрулирование.
Гилджес-Александеру 27 лет. В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе "Тандер", став самым ценным игроком финала плей-офф. Также он был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Демин установил уникальное достижение в НБА
БаскетболСпортШэй Гилджес-АлександерОклахома-Сити ТандерВашингтон УизардсНБА
 
