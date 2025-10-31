https://ria.ru/20251031/miroshnichenko-2052217499.html
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Иван Мирошниченко продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на два года, сообщает агент игрока Дэн... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Российский форвард Мирошниченко продлил контракт с клубом НХЛ "Вашингтон"