Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Хоккей
Хоккей
 
23:04 31.10.2025 (обновлено: 23:05 31.10.2025)
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Мирошниченко продлил контракт с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Иван Мирошниченко продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на два года, сообщает агент игрока Дэн... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
хоккей
иван мирошниченко
вашингтон кэпиталз
авангард
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
иван мирошниченко, вашингтон кэпиталз, авангард, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Иван Мирошниченко, Вашингтон Кэпиталз, Авангард, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Иван Мирошниченко продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на два года, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети Х.
Зарплата игрока со следующего сезона будет составлять 925 тысяч долларов в год.
Мирошниченко был выбран "Кэпиталз" в первом раунде драфта 2022 года. На счету 21-летнего хоккеиста 38 матчей в НХЛ, в которых он забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.
В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина - опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня 2022 года нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, после чего в декабре того же года дебютировал за омский "Авангард" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2023 году форвард расторг контракт с "ястребами" и перешел в "Вашингтон".
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
"Каролина" вывела Кочеткова из списка травмированных
ХоккейИван МирошниченкоВашингтон КэпиталзАвангардНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
