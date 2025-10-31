Рейтинг@Mail.ru
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Футбол
 
19:18 31.10.2025
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи
Арбитр категории ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру судьи, сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T19:18:00+03:00
2025-10-31T19:18:00+03:00
футбол
спорт
пфк цска
спартак москва
виталий мешков
международная федерация футбола (фифа)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, пфк цска, спартак москва, виталий мешков, международная федерация футбола (фифа), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Виталий Мешков, Международная федерация футбола (ФИФА), Российская премьер-лига (РПЛ)
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи

Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи в возрасте 42 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиталий Мешков
Виталий Мешков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Виталий Мешков. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Арбитр категории ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру судьи, сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС).
Последним матчем, на котором работал Мешков, была игра 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами ЦСКА и "Спартак" (3:2), где он отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR).
Мешкову 42 года, он в 2009 году дебютировал в качестве главного судьи в Первом дивизионе, а год спустя обслужил свой первый матч в Российской премьер-лиге.
Футбол
 
