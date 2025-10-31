https://ria.ru/20251031/meshkov-2052192850.html
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи
Арбитр категории ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру судьи, сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе (РФС). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
