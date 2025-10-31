https://ria.ru/20251031/medvedev-2052210310.html
Медведев примет участие в турнире в Меце
Медведев примет участие в турнире в Меце - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Медведев примет участие в турнире в Меце
Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире во французском Меце, сообщают организаторы соревнований в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T21:56:00+03:00
2025-10-31T21:56:00+03:00
2025-10-31T21:59:00+03:00
теннис
спорт
мец
турин
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:195:1081:803_1920x0_80_0_0_14208ead21a3f2b0349fc563c0376829.jpg
/20251031/tennis-2051982959.html
мец
турин
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:94:1081:904_1920x0_80_0_0_61c50041ba90bee25fe8749d18673458.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мец, турин, италия
Теннис, Спорт, Мец, Турин, Италия
Медведев примет участие в турнире в Меце
Даниил Медведев примет участие в теннисном турнире во французском Меце