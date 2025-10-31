Рейтинг@Mail.ru
Медведев примет участие в турнире в Меце - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:56 31.10.2025 (обновлено: 21:59 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/medvedev-2052210310.html
Медведев примет участие в турнире в Меце
Медведев примет участие в турнире в Меце - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Медведев примет участие в турнире в Меце
Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире во французском Меце, сообщают организаторы соревнований в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T21:56:00+03:00
2025-10-31T21:59:00+03:00
теннис
спорт
мец
турин
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:195:1081:803_1920x0_80_0_0_14208ead21a3f2b0349fc563c0376829.jpg
/20251031/tennis-2051982959.html
мец
турин
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:94:1081:904_1920x0_80_0_0_61c50041ba90bee25fe8749d18673458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мец, турин, италия
Теннис, Спорт, Мец, Турин, Италия
Медведев примет участие в турнире в Меце

Даниил Медведев примет участие в теннисном турнире во французском Меце

© Фото : Пресс-служба Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире во французском Меце, сообщают организаторы соревнований в соцсети Х.
Турнир категории ATP 250 пройдет с 2 по 8 ноября.
Медведев занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и сохраняет шансы пробиться на итоговый турнир в Турине (Италия), который состоится с 9 по 16 ноября.
В пятницу россиянин сыграет в четвертьфинале парижского "Мастерса" против третьей ракетки мира немца Александра Зверева.
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже
31 октября, 00:45
 
ТеннисСпортМецТуринИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала