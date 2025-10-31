https://ria.ru/20251031/himki-2052054332.html
Слушание дела "Химок" перенесли на 7 ноября
2025-10-31
Футбол, Московская область (Подмосковье), Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС)
Слушание дела подмосковного футбольного клуба "Химки" перенесено на 7 ноября