12:13 31.10.2025
Слушание дела "Химок" перенесли на 7 ноября
Слушание дела "Химок" перенесли на 7 ноября
футбол
московская область (подмосковье)
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
московская область (подмосковье), артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Московская область (Подмосковье), Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС)
© Фото : РФС/Mikhail ShapaevФутбольный мяч
© Фото : РФС/Mikhail Shapaev
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Слушание дела подмосковного футбольного клуба "Химки" перенесено на 7 ноября, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Арбитражный суд Московской области 9 сентября официально признал "Химки" банкротом. КДК РФС дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего генерального директора клуба Николая Оленева.
"Заседание по "Химкам" состоялось вчера. Слушание дела отложено на 7 ноября. В заседании принял участие Оленев. Есть ряд обстоятельств, которые необходимо дополнительно исследовать. Поэтому перенесли", - сказал Григорьянц.
Футболисты клуба Химки - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Оренбург" предъявил к обанкротившимся "Химкам" требования на 91 млн рублей
24 октября, 10:49
 
ФутболМосковская область (Подмосковье)Артур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)
 
