Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Решения о местах проведения финалов еврокубковых турниров будут приняты исполкомом УЕФА в сентябре 2026 года.