Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно заявке, финал должен пройти на домашнем стадионе "Баварии" в Мюнхене. Арена принимала финалы 2012 и 2025 годов. На финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 претендуют "Уэмбли" (Лондон) и "Камп Ноу" (Барселона). Обновленный "Уэмбли" проводил решающий матч трижды (2011, 2013, 2024). "Камп Ноу", где завершилась реконструкция, длившаяся с 2022 года, принимал финал в 1989 и 1999 годах.
На финал Лиги Европы сезона-2027/28 подали заявки четыре страны. Франция предложила для проведения арены "Парк Олимпик Лионне" в Лионе и "Парк де Пренс" в Париже, Италия - "Ювентус Стэдиум" (Турин), Румыния - Национальный стадион (Бухарест), Сербия - Национальный стадион (Белград). На проведение решающего матча второго по силе еврокубкового турнира 2029 года претендуют те же четыре арены, за исключением стадиона в Белграде. Вместо него Турцией заявлен стадион "19 мая" в Анкаре.
Заявки на финал женской Лиги чемпионов 2028 года подали Франция ("Парк Олимпик Лионне"), Испания ("Сан-Мамес", Бильбао), Швейцария ("Санкт-Якоб Парк", Базель) и Турция ("Али Сами Ен", Стамбул), на финал 2029 года - Франция ("Парк Олимпик Лионне"), Ирландия ("Дублин Арена"), Швейцария ("Санкт-Якоб Парк") и Уэльс (Национальный стадион, Кардифф).
Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Решения о местах проведения финалов еврокубковых турниров будут приняты исполкомом УЕФА в сентябре 2026 года.
