Рейтинг@Mail.ru
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:14 31.10.2025 (обновлено: 16:18 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/final-2052104531.html
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T15:14:00+03:00
2025-10-31T16:18:00+03:00
футбол
спорт
бавария
лига чемпионов уефа
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
олимпик (марсель)
ювентус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:333:1080:941_1920x0_80_0_0_14af53df810f04f7027d8ed52f708045.jpg
/20251023/futbol-2050182833.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_3a91de34da128d8d851e723b0ec04337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бавария, лига чемпионов уефа, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), олимпик (марсель), ювентус
Футбол, Спорт, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Олимпик (Марсель), Ювентус
Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене

Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году в Мюнхене

© Соцсети ЛЧМяч Лиги чемпионов УЕФА
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Соцсети ЛЧ
Мяч Лиги чемпионов УЕФА. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно заявке, финал должен пройти на домашнем стадионе "Баварии" в Мюнхене. Арена принимала финалы 2012 и 2025 годов. На финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 претендуют "Уэмбли" (Лондон) и "Камп Ноу" (Барселона). Обновленный "Уэмбли" проводил решающий матч трижды (2011, 2013, 2024). "Камп Ноу", где завершилась реконструкция, длившаяся с 2022 года, принимал финал в 1989 и 1999 годах.
На финал Лиги Европы сезона-2027/28 подали заявки четыре страны. Франция предложила для проведения арены "Парк Олимпик Лионне" в Лионе и "Парк де Пренс" в Париже, Италия - "Ювентус Стэдиум" (Турин), Румыния - Национальный стадион (Бухарест), Сербия - Национальный стадион (Белград). На проведение решающего матча второго по силе еврокубкового турнира 2029 года претендуют те же четыре арены, за исключением стадиона в Белграде. Вместо него Турцией заявлен стадион "19 мая" в Анкаре.
Заявки на финал женской Лиги чемпионов 2028 года подали Франция ("Парк Олимпик Лионне"), Испания ("Сан-Мамес", Бильбао), Швейцария ("Санкт-Якоб Парк", Базель) и Турция ("Али Сами Ен", Стамбул), на финал 2029 года - Франция ("Парк Олимпик Лионне"), Ирландия ("Дублин Арена"), Швейцария ("Санкт-Якоб Парк") и Уэльс (Национальный стадион, Кардифф).
Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Решения о местах проведения финалов еврокубковых турниров будут приняты исполкомом УЕФА в сентябре 2026 года.
Обои Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
23 октября, 18:45
 
ФутболСпортБаварияЛига чемпионов 2025-2026Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Олимпик (Марсель)Ювентус
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала