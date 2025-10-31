Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА заменил футболиста прямо перед стартом матча
Футбол
 
19:18 31.10.2025
ЦСКА заменил футболиста прямо перед стартом матча
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА провел вынужденную замену защитника Мойзеса непосредственно перед началом матча против "Нижнего Новгорода", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Нижний Новгород" проходит в пятницу в Москве.
ЦСКА провел вынужденную замену после отсчета до стартового свистка, но до сигнала главного арбитра встречи Сергея Карасева. Вместо Мойзеса на поле вышел Артем Бандикян.
ЦСКА после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Нижний Новгород" с семью очками занимает последнее, 16-е место.
Российская премьер-лига (РПЛ)
31 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Нижний Новгород
40‎’‎ • Иван Обляков (П)
82‎’‎ • Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
