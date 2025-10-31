https://ria.ru/20251031/cska-2052192724.html
ЦСКА заменил футболиста прямо перед стартом матча
ЦСКА заменил футболиста прямо перед стартом матча
Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА провел вынужденную замену защитника Мойзеса непосредственно перед началом матча против "Нижнего Новгорода",... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
ЦСКА заменил травмировавшегося Мойзеса перед стартом матча с "Нижним Новгородом"