Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало"
Хоккей
Хоккей
 
08:06 31.10.2025 (обновлено: 12:25 31.10.2025)
Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало"
Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало"
"Бостон Брюинз" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Марат Хуснутдинов
Марат Хуснутдинов
© Фото : Пресс-служба "Миннесоты"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Бостон Брюинз" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0). У "Брюинз" отличились Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16), Марк Кастелич (40). Автором победной шайбы стал российский нападающий Марат Хуснутдинов (63), для которого гол стал первым в текущем сезоне. Россиянин был признан первой звездой матча. В составе "Баффало" голами отметились Расмус Далин (37), Джош Доун (48) и Алекс Так (55).
"Бостон" (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сэйбрз" (11) продлили серию поражений в овертаймах до трех матчей и располагаются на предпоследнем, седьмом месте.
В следующем матче "Бостон" примет "Каролину Харрикейнз" 1 ноября, "Баффало" в тот же день на своем льду сыграет с "Вашингтон Кэпиталз".
Кирилл Капризов
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом"
31 октября, 07:49
 
