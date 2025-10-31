Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Бостон Брюинз" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон" (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сэйбрз" (11) продлили серию поражений в овертаймах до трех матчей и располагаются на предпоследнем, седьмом месте.