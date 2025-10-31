Хуснутдинов принес победу "Бостону" в матче с "Баффало"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Бостон Брюинз" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0). У "Брюинз" отличились Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16), Марк Кастелич (40). Автором победной шайбы стал российский нападающий Марат Хуснутдинов (63), для которого гол стал первым в текущем сезоне. Россиянин был признан первой звездой матча. В составе "Баффало" голами отметились Расмус Далин (37), Джош Доун (48) и Алекс Так (55).
"Бостон" (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сэйбрз" (11) продлили серию поражений в овертаймах до трех матчей и располагаются на предпоследнем, седьмом месте.
В следующем матче "Бостон" примет "Каролину Харрикейнз" 1 ноября, "Баффало" в тот же день на своем льду сыграет с "Вашингтон Кэпиталз".