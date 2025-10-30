Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что если по телевидению продолжают показывать европейский футбол без участия российских игроков, то и Олимпиаду нужно транслировать.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Значит, футбол можно транслировать, а другие виды спорта нет? У нас ведь и лыжами занимаются не меньше. Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя. Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть", - сказала Роднина.
