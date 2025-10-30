Рейтинг@Mail.ru
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
Фигурное катание
 
08:49 30.10.2025
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что если по телевидению продолжают показывать... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ

Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что если по телевидению продолжают показывать европейский футбол без участия российских игроков, то и Олимпиаду нужно транслировать.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Значит, футбол можно транслировать, а другие виды спорта нет? У нас ведь и лыжами занимаются не меньше. Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя. Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть", - сказала Роднина.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова
