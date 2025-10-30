Агенту снятого с матча Кузнецова задали вопрос о будущем хоккеиста

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Агент форварда магнитогорского "Металлурга" Евгения Кузнецова Шуми Бабаев заявил РИА Новости, что пока воздерживается от комментариев относительно возможного ухода игрока из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Металлург" на выезде проиграл казанскому "Ак Барсу" (0:4) в матче регулярного чемпионата. Кузнецов провел на льду пять минут и не сыграл в третьем периоде. После игры главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин отказался отвечать на вопрос, почему форвард был снят с заключительной 20-минутки.
«
"Ничего комментировать пока не могу, честно говоря. Посмотрим в ближайшее время", - сказал Бабаев.
Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форвард принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 очков (0+5).
В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. Контракт, подписанный в августе 2024 года, был рассчитан на четыре сезона. В стане петербуржцев форвард провел 45 матчей с учетом плей-офф, набрав 40 очков (13+27).
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком "Вашингтон Кэпиталз". В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Конфликтовавшие тренеры "Торпедо" и "Металлурга" пожали руки
10 октября, 20:08