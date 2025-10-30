Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Чаловым победил в матче Кубка Греции
Футбол
 
00:25 30.10.2025 (обновлено: 01:25 30.10.2025)
ПАОК с Чаловым победил в матче Кубка Греции
ПАОК на своем поле разгромил "Ларису" в матче третьего тура основного этапа Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
/20251026/futbol-2050783979.html
спорт, кирил десподов, федор чалов, любомир тупта, паок, атромитос, арис
Футбол, Спорт, Кирил Десподов, Федор Чалов, Любомир Тупта, ПАОК, Атромитос, Арис
ПАОК с Чаловым победил в матче Кубка Греции

ПАОК обыграл "Ларису" в матче третьего тура Кубка Греции

© Фотография из соцсетейФедор Чалов
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фотография из соцсетей
Федор Чалов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ПАОК на своем поле разгромил "Ларису" в матче третьего тура основного этапа Кубка Греции по футболу.
Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 4:1. В составе ПАОКа мячи забили Лука Иванушец (2-я минута), Яннис Константелиас (12), Кирил Десподов (17, пенальти) и Анестис Митоу (31). У "Ларисы" отличился Любомир Тупта (75).
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. Его одноклубник и соотечественник Магомед Оздоев провел встречу на скамейке запасных.
В следующем туре Кубка Греции ПАОК 3 декабря на выезде сыграет против "Ариса", в этот же день примет "Атромитос".
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить "Волос"
26 октября, 22:25
 
Футбол Спорт Кирил Десподов Федор Чалов Любомир Тупта ПАОК Атромитос Арис
 
