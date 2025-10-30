Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел" - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
22:40 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/arsenal-2051973213.html
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"
Тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел" в матче шестого круга пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
спорт, кубок россии по футболу, игорь горбунов, данил липовой, юрий журавлев, факел, рубин
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"

"Арсенал" обыграл "Факел" и вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел" в матче шестого круга пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Игорь Горбунов (58-я минута) и Данил Липовой (90), еще один мяч срезал в собственные ворота игрок хозяев Юрий Журавлев (32). В составе "Факела" отличились Нури Абдоков (42) и Николай Гиоргобиани (80). Главный тренер туляков Дмитрий Гунько покинул скамейку на 12-й минуте после двух желтых карточек.
"Факел" проводил матчи Кубка России в ретроформе, выполненной в красном цвете.
В первом этапе четвертьфинала пути регионов "Арсенал" в конце ноября дома встретится с казанским "Рубином".
"Нефтехимик" вышел на "Ростов" в Кубке России
30 октября, 19:08
 
