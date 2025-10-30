https://ria.ru/20251030/arsenal-2051973213.html
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел" - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"
Тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел" в матче шестого круга пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Арсенал" вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России, обыграв "Факел"
"Арсенал" обыграл "Факел" и вышел в четвертьфинал пути регионов Кубка России