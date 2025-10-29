Рейтинг@Mail.ru
WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/wada-2051483205.html
WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов
WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет операцию по поиску информаторов, передавших сведения о возможных случаях применения допинга в Китае, сообщает... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T13:50:00+03:00
2025-10-29T13:50:00+03:00
всемирное антидопинговое агентство (wada)
допинг
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_f41b1b3b960fb6c56033da10d0697be6.jpg
/20251020/degtyarev-2049437147.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f43a1a4c6484e0974b69387156df8ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
всемирное антидопинговое агентство (wada), допинг, вокруг спорта
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Допинг, Вокруг спорта
WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов

WADA организовало операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКонгресс WADA
Конгресс WADA - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет операцию по поиску информаторов, передавших сведения о возможных случаях применения допинга в Китае, сообщает ARD.
В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. WADA в апреле сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. В начале июля в США начали федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), как и независимый прокурор Эрик Коттье, не нашла доказательств сокрытия нарушений.
По информации источника, расследование под кодовым названием "Операция прокол" проводится департаментом разведки и расследований WADA с согласия президента агентства Витольда Банки и генерального директора Оливье Нигли. Целью операции является установление лиц, предоставивших СМИ информацию о китайских пловцах. Сообщается, что различные антидопинговые организации получали от WADA запросы о предоставлении данных, которые могли бы помочь в идентификации источников утечки. При этом, по сведениям телеканала, операция финансируется из средств, предназначенных для борьбы с допингом.
WADA ранее подало иск в швейцарский суд на Антидопинговое агентство США (USADA) за клевету. Поводом для этого стали высказывания американской стороны в адрес организации по делу о китайских пловцах. Глава американского агентства Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Летом 2024 года WADA с разочарованием указало USADA на то, что в 2023 году в такой большой стране, как США, было собрано 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это меньше, чем собирали в Германии, Франции, Китае, России, Италии, Великобритании.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Дегтярев выступил на конференции ЮНЕСКО о борьбе с допингом
20 октября, 17:23
 
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)ДопингВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала