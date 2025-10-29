WADA ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет операцию по поиску информаторов, передавших сведения о возможных случаях применения допинга в Китае, сообщает ARD.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. WADA в апреле сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. В начале июля в США начали федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), как и независимый прокурор Эрик Коттье, не нашла доказательств сокрытия нарушений.

По информации источника, расследование под кодовым названием "Операция прокол" проводится департаментом разведки и расследований WADA с согласия президента агентства Витольда Банки и генерального директора Оливье Нигли. Целью операции является установление лиц, предоставивших СМИ информацию о китайских пловцах. Сообщается, что различные антидопинговые организации получали от WADA запросы о предоставлении данных, которые могли бы помочь в идентификации источников утечки. При этом, по сведениям телеканала, операция финансируется из средств, предназначенных для борьбы с допингом.