Васильев дал понять, почему не стоит показывать Олимпиаду в России
Васильев дал понять, почему не стоит показывать Олимпиаду в России
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не стоит показывать в России зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии, на которой будут выступать и радоваться жизни недоброжелатели из многих стран.
На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Зачем нам смотреть на наших недругов на Олимпийских играх - как они там выступают и радуются жизни. Я думаю, что не стоит показывать Олимпиаду в России, тем более что трансляции еще и связаны и с серьезными финансовыми затратами. И за кого нам там переживать и болеть? Выступления тех немногих наших спортсменов, которых допустили к участию, можно посмотреть и в записи", - сказал Васильев.
"А трансляция Олимпиады по центральному телевидению абсолютно того не стоит, нам это неинтересно", - добавил собеседник агентства.