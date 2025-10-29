Васильев дал понять, почему не стоит показывать Олимпиаду в России

«

"Зачем нам смотреть на наших недругов на Олимпийских играх - как они там выступают и радуются жизни. Я думаю, что не стоит показывать Олимпиаду в России, тем более что трансляции еще и связаны и с серьезными финансовыми затратами. И за кого нам там переживать и болеть? Выступления тех немногих наших спортсменов, которых допустили к участию, можно посмотреть и в записи", - сказал Васильев.