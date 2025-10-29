Рейтинг@Mail.ru
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
29.10.2025
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
В матче второго круга турнира Фриц, который является четвертой ракеткой мира, обыграл представителя Австралии Александара Вукича со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Спортсмены провели на корте чуть более полутора часов.
В третьем круге Фриц сыграет против победителя встречи между французом Корентеном Муте (32) и представителем Казахстана Александром Бубликом (16).
