https://ria.ru/20251029/tennis-2051351188.html
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T01:53:00+03:00
2025-10-29T01:53:00+03:00
2025-10-29T01:53:00+03:00
спорт
париж
австралия
казахстан
александр бублик
тейлор фриц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852889190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9df0dcf719ae2451e3370cb5581cfea2.jpg
париж
австралия
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852889190_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_049efc9efc23edf99393f66d05a9a234.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, париж, австралия, казахстан, александр бублик, тейлор фриц
Спорт, Париж, Австралия, Казахстан, Александр Бублик, Тейлор Фриц
Четвертая ракетка мира Фриц вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже