Баскетболиста Касаткина постановили экстрадировать из Франции в США

ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Парижский суд принял решение выдать задержанного в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина Соединенным Штатам, передает корреспондент РИА Новости.
В США спортсмена обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Ему грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном и электронном мошенничестве.
"Суд постановил удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции", — заявил председатель суда.
Решение суда должны одобрить глава правительства и министр юстиции Франции. В российском посольстве приговор назвали ожидаемым, сам спортсмен также не удивился решению. Он может обжаловать постановление в кассационном суде в течение десяти дней, однако шансы на изменение решения невысоки: французская прокуратура на протяжении всех слушаний игнорировала доводы защиты и трижды отказала спортсмену в освобождении под судебный надзор.
По словам адвоката Фредерика Бело, Касаткину может быть выгоднее принять экстрадицию, чтобы не "терять время" во Франции, поскольку суд присяжных в США "с большой вероятностью" оправдает баскетболиста.
Спортсмена задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня, с тех пор он находится под стражей. Сам Касаткин обвинения против себя отрицает. Представитель МИД Мария Захарова ранее сообщала, что посольство в Париже оказывает содействие россиянину. Невеста спортсмена Анна покинула Францию из-за истечения срока визы. Почти до самого отъезда ей не давали посещать Касаткина в СИЗО.
