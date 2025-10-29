Ружичка заявил, что у "Спартака" улучшилась коммуникация

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка заявил РИА Новости, что взаимопонимание у игроков команды стало лучше по сравнению с предыдущим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также отметил высокий уровень реализации большинства у "красно-белых".

"Мне кажется, что моя роль такая же, как и в прошлом году. Просто у нас немного поменялся состав. Возможно, немного больше давления. Но я не думаю об этом, просто показываю свой хоккей. А результат придет", - добавил Ружичка.