Ружичка заявил, что у "Спартака" улучшилась коммуникация
2025-10-29T08:35:00+03:00
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка заявил РИА Новости, что взаимопонимание у игроков команды стало лучше по сравнению с предыдущим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также отметил высокий уровень реализации большинства у "красно-белых".
«
"Спартак
" во вторник дома обыграл ЦСКА
в рамках столичного дерби в регулярном чемпионате КХЛ
со счетом 3:2. Ружичка
стал автором победного гола. Все три шайбы "красно-белые" забросили при игре в большинстве.
"На мой взгляд, у нас лучше коммуникация, чем в прошлом году. Есть понимание, что каждый готов выложиться. По ходу сезона мы нашли химию, которая была необходима, позиции, которые каждый должен занимать. Мы играем просто, не выдумывая ничего экстраординарного, отсюда и голы. Если же говорить про сам матч, то в третьем периоде мы не были хороши, откровенно говоря. Где-то до 15-17-й минуты мы действовали не очень. Потом получили большинство и реализовали его, но мы должны начинать период правильно и не ставить себя в то положение, в котором оказались в итоге", - сказал Ружичка
.
В 18 матчах сезона-2025/26 Ружичка набрал 17 очков (5 голов и 12 передач). Вместе с защитником Джоу Кином он является лучшим бомбардиром "Спартака" в чемпионате.
"Мне кажется, что моя роль такая же, как и в прошлом году. Просто у нас немного поменялся состав. Возможно, немного больше давления. Но я не думаю об этом, просто показываю свой хоккей. А результат придет", - добавил Ружичка.