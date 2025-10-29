https://ria.ru/20251029/sinner-2051649271.html
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T21:03:00+03:00
2025-10-29T21:03:00+03:00
2025-10-29T21:03:00+03:00
теннис
спорт
париж
янник синнер
франсиско черундоло
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968500846_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_1c24dd779845305cee796128dd1bae92.jpg
/20251029/tennis-2051533659.html
париж
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968500846_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ea2a08711a8aa35fa9920678ef9df35c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, париж, янник синнер, франсиско черундоло, атр
Теннис, Спорт, Париж, Янник Синнер, Франсиско Черундоло, АТР
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Синнер обыграл Бергса и прошел в третий круг "Мастерса" в Париже