Рейтинг@Mail.ru
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:35 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/shvets--2051587095.html
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки
Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T17:35:00+03:00
2025-10-29T17:35:00+03:00
футбол
спорт
антон швец
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9366c81cbbc9ca91963f70635df7371.jpg
/20251029/akhmat-2051440631.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b58b522f5f2c3e2df9aad8913fb6adb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антон швец, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Антон Швец, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки

Сыгравший два матча за "Рубин" Швец получил разрыв крестообразной связки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Рубин" — "Локомотив"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Локомотив - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Игрок получил травму на тренировке. У него диагностирован разрыв крестообразной связки. В ближайшее время Швец будет прооперирован и начнет восстановление.
Швецу 32 года. Он перешел в "Рубин" в сентябре и провел за это время два матча. На счету полузащитника одна игра за сборную России в 2018 году.
Официальный мяч РПЛ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
29 октября, 12:20
 
ФутболСпортАнтон ШвецРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала