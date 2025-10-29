https://ria.ru/20251029/shvets--2051587095.html
Сыгравший два матча за "Рубин" игрок получил разрыв крестообразной связки
Полузащитник казанского "Рубина" Антон Швец выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T17:35:00+03:00
футбол
спорт
антон швец
рубин
российская премьер-лига (рпл)
