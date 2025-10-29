https://ria.ru/20251029/plyuschev-2051482680.html
"Он уже не мальчик": Плющев высказался о завершении карьеры Овечкина
"Он уже не мальчик": Плющев высказался о завершении карьеры Овечкина - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Он уже не мальчик": Плющев высказался о завершении карьеры Овечкина
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что сложно предсказывать, сколько времени российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T13:48:00+03:00
2025-10-29T13:48:00+03:00
2025-10-29T13:48:00+03:00
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
владимир плющев
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_d2682e2246a8192c94e51cb7ca11d0a7.jpg
/20251029/bogatyr-2051422469.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:387:2047:1923_1920x0_80_0_0_f8591e1498ffe2c9a4395bbd632dfaff.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр овечкин, вашингтон кэпиталз, владимир плющев, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Владимир Плющев, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Он уже не мальчик": Плющев высказался о завершении карьеры Овечкина
Плющев заявил, что начало сезона Овечкина с травмой говорит о многом
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что сложно предсказывать, сколько времени российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин будет продолжать свою карьеру.
Ранее Овечкин
заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.
«
"Сложно предсказывать, сколько Овечкин еще будет играть, потому что хоккей - это контактная игра, и никто не застрахован от травмы. К сожалению, Саша начал этот сезон с повреждения. Это уже говорит о многом. Он уже не мальчик, у него за спиной не один сезон. В любом случае, последний это будет год или нет, будет решать только он", - сказал Плющев.
"Что касается ситуации вокруг возможного рекорда в 900 заброшенных шайб, то я никогда не следил за статистикой, когда приглашал ребят в сборную. Я смотрел на содержание игры, на уровень хоккейного мышления и всего остального, поэтому меня очки, голы, секунды никогда не интересовали", - добавил он.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ
. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы в 1487 матчах).