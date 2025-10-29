https://ria.ru/20251029/pedri-2051568489.html
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри получил разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T17:04:00+03:00
2025-10-29T17:04:00+03:00
2025-10-29T17:04:00+03:00
футбол
педри
барселона
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051568210_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b608c60192da24d488b1bb9a5c89a817.jpg
/20251029/uefa-2051565483.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051568210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e6356b17ce69c3d321af0f4fd3cf8cb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
педри, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Педри, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра
Футболист "Барселоны" Педри травмировал двуглавую мышцу бедра
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри получил разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Клуб отмечает, что сроки восстановления Педри зависят от того, как будет протекать процесс заживления травмы.
Помимо Педри, в лазарете "Барселоны" находятся вратари Марк-Андре Тер Штеген, Жоан Гарсия, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Гави, Дани Ольмо, нападающие Рафинья и Роберт Левандовский. В среду "Барселона" сообщила, что Левандовский и Ольмо возобновили тренировки в общей группе.
В воскресенье "Барселона" проиграла "Реалу" в "Эль-Класико" со счетом 1:2. На девятой добавленной ко второму тайму минуте Педри получил красную карточку.
В текущем сезоне Педри принял участие во всех 13 матчах команды в Ла Лиге и Лиге чемпионов и забил два мяча.