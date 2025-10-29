Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри получил разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Клуб отмечает, что сроки восстановления Педри зависят от того, как будет протекать процесс заживления травмы.

Помимо Педри, в лазарете "Барселоны" находятся вратари Марк-Андре Тер Штеген, Жоан Гарсия, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Гави, Дани Ольмо, нападающие Рафинья и Роберт Левандовский. В среду "Барселона" сообщила, что Левандовский и Ольмо возобновили тренировки в общей группе.

В воскресенье "Барселона" проиграла "Реалу" в "Эль-Класико" со счетом 1:2. На девятой добавленной ко второму тайму минуте Педри получил красную карточку.