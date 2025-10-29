Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра
Футбол
 
17:04 29.10.2025
Футболист "Барселоны" повредил мышцы бедра
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри получил разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте...
2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри получил разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Клуб отмечает, что сроки восстановления Педри зависят от того, как будет протекать процесс заживления травмы.
Помимо Педри, в лазарете "Барселоны" находятся вратари Марк-Андре Тер Штеген, Жоан Гарсия, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Гави, Дани Ольмо, нападающие Рафинья и Роберт Левандовский. В среду "Барселона" сообщила, что Левандовский и Ольмо возобновили тренировки в общей группе.
В воскресенье "Барселона" проиграла "Реалу" в "Эль-Класико" со счетом 1:2. На девятой добавленной ко второму тайму минуте Педри получил красную карточку.
В текущем сезоне Педри принял участие во всех 13 матчах команды в Ла Лиге и Лиге чемпионов и забил два мяча.
