"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Егор Сучков (3-я и 35-я минуты), также шайбы забросили Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). У "Адмирала" отличился Степан Старков (37).
29 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
02:04 • Егор Сучков
30:00 • Александр Хохлачев
(Вят Калиник, Alexander Zharovsky)
30:32 • Artur Faizov
(Maxim Kuznetsov)
34:51 • Егор Сучков
(Alexander Zharovsky)
37:43 • Alexander Zharovsky
53:11 • Ярослав Цулыгин
(Александр Хохлачев, Джек Родвальд)
36:51 • Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
Хохлачев в моменте с голом Цулыгина сделал свою 200-ю результативную передачу в КХЛ.
"Салават Юлаев" впервые в текущем сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ. Уфимская команда набрала 16 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, опередив "Адмирал", который с 16 баллами опустился на десятую позицию.
В следующем матче "Салават Юлаев" 31 октября вновь примет "Адмирал".