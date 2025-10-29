Рейтинг@Mail.ru
"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:37 29.10.2025 (обновлено: 11:12 29.10.2025)
"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ
"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
спорт
коннор макдэвид
маттиас экхольм
леон драйзайтль
эдмонтон ойлерз
юта маммот
нью-йорк рейнджерс
спорт, коннор макдэвид, маттиас экхольм, леон драйзайтль, эдмонтон ойлерз, юта маммот, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм, Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз, Юта Маммот, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ

"Юта" уступила "Эдмонтону", Сергачев отдал голевую передачу

Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:3 (0:2, 5:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Коннор Макдэвид (38-я, 58-я минуты), также отличились Маттиас Экхольм (21), Айзек Ховард (24), Леон Драйзайтль (34) и Тай Эмберсон (35). У гостей шайбы забросили Логан Кули (10), Джей Джей Петерка (18) и Барретт Хэйтон (29), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 04:30
Завершен
Эдмонтон
6 : 3
Юта
20:22 • Маттиас Экхольм
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
23:13 • Исаак Ховард
(Адам Энрике)
33:33 • Леон Драйзайтль
(Джейк Уолман, Эван Бушар)
34:10 • Тай Эмберсон
(Адам Энрике, Маттиас Экхольм)
37:56 • Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс, Джейк Уолман)
57:34 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
09:25 • Логан Кули
(Дилан Гюнтер)
17:45 • Джон-Ясон Петерка
28:19 • Барретт Хэйтон
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Эдмонтон" (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" (16) располагается на первой строчке в Центральном дивизионе. Команда прервала серию побед, которая насчитывала семь матчей.
В следующем матче "Эдмонтон" 30 октября примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Юта" 2 ноября дома сыграет с "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В другой встрече дня "Рейнджерс" на выезде переиграли "Ванкувер Кэнакс" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
ХоккейСпортКоннор МакдэвидМаттиас ЭкхольмЛеон ДрайзайтльЭдмонтон ОйлерзЮта МаммотНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала