"Юта" уступила "Эдмонтону" и прервала серию побед в НХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:3 (0:2, 5:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Коннор Макдэвид (38-я, 58-я минуты), также отличились Маттиас Экхольм (21), Айзек Ховард (24), Леон Драйзайтль (34) и Тай Эмберсон (35). У гостей шайбы забросили Логан Кули (10), Джей Джей Петерка (18) и Барретт Хэйтон (29), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев.
29 октября 2025 • начало в 04:30
Завершен
20:22 • Маттиас Экхольм
23:13 • Исаак Ховард
33:33 • Леон Драйзайтль
34:10 • Тай Эмберсон
37:56 • Коннор Макдэвид
57:34 • Коннор Макдэвид
09:25 • Логан Кули
(Дилан Гюнтер)
17:45 • Джон-Ясон Петерка
28:19 • Барретт Хэйтон
"Эдмонтон" (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" (16) располагается на первой строчке в Центральном дивизионе. Команда прервала серию побед, которая насчитывала семь матчей.
В следующем матче "Эдмонтон" 30 октября примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Юта" 2 ноября дома сыграет с "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В другой встрече дня "Рейнджерс" на выезде переиграли "Ванкувер Кэнакс" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).