Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2). В составе "Тампы" шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (11-я и 60-я минуты), Брэндон Хагель (36), Шарль-Эдуар Д'Астус (48) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Предаторз" отличились Люк Евангелиста (46) и Филип Форсберг (59).