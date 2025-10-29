Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2). В составе "Тампы" шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (11-я и 60-я минуты), Брэндон Хагель (36), Шарль-Эдуар Д'Астус (48) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Предаторз" отличились Люк Евангелиста (46) и Филип Форсберг (59).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Флориды Пантерз" в серии буллитов проиграли "Анахайм Дакс" (2:3 Б), а "Бостон Брюинз" одолел "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.