Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"
Хоккей
Хоккей
 
05:35 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/khokkey-2051366091.html
Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"
Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T05:35:00+03:00
2025-10-29T05:35:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
нэшвилл предаторз
никита кучеров
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858472491_0:0:1626:914_1920x0_80_0_0_0b2ecd241b787a50afeaccd6cb5e7901.jpg
/20251026/khokkey-2050610517.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858472491_21:0:1466:1084_1920x0_80_0_0_35ea193360f35a03995fb50dd6b0d2e6.jpg
1920
1920
true
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, нэшвилл предаторз, никита кучеров, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Нэшвилл Предаторз, Никита Кучеров, Андрей Василевский
Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/lightningХоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
Хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : nhl.com/lightning
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 02:45
Завершен
Нэшвилл
2 : 5
Тампа-Бэй
45:05 • Люк Евангелиста
(Эрик Хаула, Брэди Шей)
57:54 • Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Эрик Хаула)
10:31 • Земгус Гиргенсонс
(Понтус Холмберг, Янни Гурде)
35:37 • Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
47:58 • Charles-Edouard D'Astous
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
59:07 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
59:33 • Земгус Гиргенсонс
(Понтус Холмберг, Эрик Чернак)
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2). В составе "Тампы" шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (11-я и 60-я минуты), Брэндон Хагель (36), Шарль-Эдуар Д'Астус (48) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Предаторз" отличились Люк Евангелиста (46) и Филип Форсберг (59).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Флориды Пантерз" в серии буллитов проиграли "Анахайм Дакс" (2:3 Б), а "Бостон Брюинз" одолел "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2).
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Нэшвилл Предаторз, Никита Кучеров, Андрей Василевский
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
