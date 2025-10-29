МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии по футболу Срджан Бабич перенес операцию на коленном суставе, сообщается в официальном Telegram-канале "красно-белых".

Сообщается, что операция прошла успешно.

« "Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее", - говорится в сообщении "Спартака".

Бабич получил травму 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1). 29-летний серб на 6-й минуте получил травму в результате неудачного приземления и покинул поле на носилках.