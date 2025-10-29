https://ria.ru/20251029/babich--2051508678.html
Бабич перенес операцию
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии по футболу Срджан Бабич перенес операцию на коленном суставе, сообщается в официальном Telegram-канале "красно-белых".
Сообщается, что операция прошла успешно.
"Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее", - говорится в сообщении "Спартака".
Бабич получил травму 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1). 29-летний серб на 6-й минуте получил травму в результате неудачного приземления и покинул поле на носилках.
Бабичу 29 лет. Серб перешел в "Спартак" из испанской "Альмерии" летом 2023 года. В текущем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.