Бабич перенес операцию
14:55 29.10.2025 (обновлено: 14:56 29.10.2025)
Бабич перенес операцию
Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии по футболу Срджан Бабич перенес операцию на коленном суставе
Бабич перенес операцию

Срджан Бабич
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии по футболу Срджан Бабич перенес операцию на коленном суставе, сообщается в официальном Telegram-канале "красно-белых".
Сообщается, что операция прошла успешно.
"Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее", - говорится в сообщении "Спартака".
Бабич получил травму 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1). 29-летний серб на 6-й минуте получил травму в результате неудачного приземления и покинул поле на носилках.
Бабичу 29 лет. Серб перешел в "Спартак" из испанской "Альмерии" летом 2023 года. В текущем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
28 октября, 22:48
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
28 октября, 22:48
 
