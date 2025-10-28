https://ria.ru/20251028/shipachev-2051333136.html
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ
Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T21:32:00+03:00
2025-10-28T21:32:00+03:00
2025-10-28T21:40:00+03:00
