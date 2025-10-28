Рейтинг@Mail.ru
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:32 28.10.2025 (обновлено: 21:40 28.10.2025)
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов "регулярок" КХЛ
Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шипачев во вторник отметился заброшенной шайбой в матче "регулярки" против "Сочи". Данный гол стал для него 267-м в регулярных чемпионатах. Он сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом.
Рекордсменом лиги является бывший форвард сборной России Сергей Мозякин (351 гол).
Шипачеву 38 лет. Он - олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
