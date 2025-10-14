Тренер Боливии: Россия отобралась бы на ЧМ из южноамериканской группы
23:08 14.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Боливии по футболу Оскар Вильегас заявил, что команде России было бы по силам отобраться на чемпионат мира по футболу 2026 года из южноамериканской группы.
Во вторник на московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина сборная России разгромила команду Боливии со счетом 3:0. Ранее россияне провели 11 матчей с южноамериканскими сборными - семь раз потерпели поражение и четыре раза сыграли вничью.
"Какое место заняла бы сборная России, если бы участвовала в южноамериканском отборе на чемпионат мира? У нас много хороших команд, много мощных и сильных игроков, которые играют в лучших мировых лигах. Сложно сказать, какое место заняла бы Россия, но высокий уровень сборной позволил бы ей выйти из группы и принять участие в чемпионате мира", - сказал Вильегас журналистам.
Россия
3 : 0
Боливия
18‎’‎ • Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
43‎’‎ • Алексей Миранчук
57‎’‎ • Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.
"Действительно, мы встретились на поле с очень сильным, мощным, техничным и физически подготовленным соперником. Было очень сложно, мы совершили ряд ошибок, российская сборная очень хорошо прессинговала на протяжении всего матча. Но такие встречи очень полезны", - добавил тренер команды Боливии.
Сборная Боливии занимает 77-ю строчку в рейтинге ФИФА, где россияне идут на 33-м месте. Боливийцы поборются за путевку на чемпионат мира 2026 года в межконтинентальных стыковых матчах.
