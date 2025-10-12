Сан-Марино — Кипр: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сан-Марино и Кипр встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 12 октября в Серравалле и начнется в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
12 октября 2025 • начало в 16:00
Завершен
10’ • Лоизос Лоизу
(Костас Пилеас)
60’ • Стелиос Андреу
(Лоизос Лоизу)
67’ • Григорис Кастанос (П)
79’ • Андроникос Какуллис