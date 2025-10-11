Норвегия — Израиль: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Норвегия и Израиль встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Встреча состоится 11 октября в Осло и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
11 октября 2025 • начало в 19:00
18’ • Анан Халаили (А)
27’ • Эрлинг Холанд
28’ • Идан Нахмиас (А)
63’ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)
72’ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)